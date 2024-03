Barcellona | Laporta | «Per Yamal ho detto di no a 200 milioni»

(Di sabato 23 marzo 2024) La rivelazione di, presidente del, sull’offerta a tripla cifra per Laminee la decisione di non venderlo In una intervista a Sport, il presidente delha rivelato di averdi no ad una maxi offerta da 200per il giovanissimo. Di seguito le sue parole. «Riceviamo offerte

La pausa per le Nazionali è sempre terreno fertile per parlare di calciomercato. L’ultima esternazione in tal senso è quella di Joan Laporta , presidente del Barcellona , che mette paura ai tifosi del ... (sportface)

BARçA, Laporta: "RIFIUTATI 200 MILIONI PER YAMAL" - Il Barcellona avrebbe rifiutato un'offerta da 200 milioni di euro per il giovanissimo talento Yamal. Lo ha sostenuto a Sport il presidente Joan Laporta: ...sportmediaset.mediaset

“Offerta monstre per Yamal” Laporta non cede - Classe 2007, talento indiscusso e disegnato come il nuovo Messi: tutto questo è Lamine Yamal, il giocatore del Barcellona che sta incantando tutta Europa o ...footballnews24

Barcellona - Laporta: "Abbiamo rifiutato un'offerta da 200 milioni per Yamal" - "Abbiamo rifiutato un'offerta da 200 milioni per Lamine Yamal". Il presidente del Barcellona Laporta svela un retroscena di mercato sul gioiello 16enne blaugrana nel podcast di Barça One. Laporta non ...napolimagazine