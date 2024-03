Bambino di 11 anni si perde nel bosco mentre gioca con la mamma | ritrovato

(Di sabato 23 marzo 2024) Siena, 23 marzo 2024 – Disavventura a Siena. Undi 11nel pomeriggio si è allontanato da casa e si è perso nel boschetto poco distante. Il piccolo è statospaventato dalla polizia di Stato. Erano le 16.40 quando alla centrale della Questura di Siena è arrivata la chiamata disperata dei suoi genitori che non riuscivano a ritrovarlo. Immediatamente la sala operativa ha allertato le pattuglie sul territorio, diramando le ricerche. Due volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, coordinate dalla centrale, si sono portate nella zona alla periferia nord di Siena dove abita la famiglia. Laha riferito agli agenti che stavando fuori casa con il figlio quando all'improvviso ha girato l'angolo e, in pochi secondi, è sparito dalla sua vista. Entrambi i ...

Disegna sulla foto del presidente del Paese, punizione severa per il bambino di 9 anni : picchiato e poi spedito in carcere Una terribile vicenda quella che arriva direttamente dalla Siria con ... (cityrumors)

Parte 1: una pessima annata È il 28 luglio 2003 e Franco Sensi ha un problema: è l’ultimo giorno utile per iscrivere la Roma al campionato. La società manca della liquidità necessaria. Dire che i ... (ultimouomo)

Incendio in un condominio nel Comasco, un arresto - Un uomo di 41 anni è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di avere ... Nella notte erano state evacuate 95 famiglie e 13 persone, tra cui quattro bambini, erano state portate negli ospedali per ...ansa

Cameron Diaz mamma (bis) a 51 anni: perché Cardinal non ha foto sui social - L’attrice di Charlie’s Angels e il marito Benij Madden, com’era già accaduto per la primogenita, non hanno postato immagini del figlioletto, spiegando i motivi della scelta ...quotidiano

Giù dal balcone, bimbo di 4 anni grave nel Salernitano - Un Bambino di quattro anni è precipitato nel vuoto ad Eboli, in provincia di Salerno, mentre si trovava sul balcone della sua abitazione. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata in località Santa ...ansa