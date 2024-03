Bambino autistico allontanato dalla preside | il ministro Valditara invia gli ispettori a scuola

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 23 marzo 2024) Ildell’Istruzione, Giuseppe, ha disposto un’immediata ispezione all’interno delladi Afragola, in cui lahauncon problemi di autismo, durante un evento contro il bullismo.da– Ilcorrieredellacittà.com Dal canto suo la dirigente scolastica si è scusata per il modo in cui ha chiesto all’insegnante di sostegno di allontanare il, mentre i genitori si sono rivolti a un’associazione locale perché la storia non finisse nel dimenticatoio.durante un evento a ...