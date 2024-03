Baldur’s Gate 3 | Larian vuole sviluppare un GDR talmente ambizioso da richiedere una PS6

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 23 marzo 2024) Il CEO diStudios nonché director di3, Swen Vincke, ha affermato che all’interno del team di sviluppo hanno intenzione di realizzare un “GDR molto grande” eda “far sembrare minuscoli” tutti i precedenti giochi realizzati dallo studio. Viste le ambizioni altissime che contraddistinguono questo nuovo progetto diStudios, il capo del team di sviluppo ha ammesso che per realizzarlo potrebbero aver bisogno di sfruttare un hardware di nuova generazione, in sostanza PS6 ed Xbox Next. Grazie a GameSpot possiamo leggere le seguenti dichiarazioni condivise di recente da Swen Vincke: “Penso che ci abbiamo bisogno di una tecnologia che non è ancora a disposizione sul mercato. E non so ancora quali saranno le specifiche della prossima generazione di ...