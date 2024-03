Bagno di folla per gli Azzurri a New York VIDEO

(Di sabato 23 marzo 2024) AGI -dia Newper gliche venerdì sera sono stati ospiti della Niaf, l'organizzazione degli italoamericani. A Tribeca applausi per tutti, con canto dell'inno di Mameli e foto ricordo per il ct Luciano Spalletti e i giocatori, attesi domani dal secondo match amichevole in Usa, dopo la vittoria con il Venezuela per 2-1 a Fort Lauderdale, Florida: alla Red Bull Arena di Harrison, in New Jersey, glisfideranno l'Ecuador. Ma anche la Fifth Avenue si è tinta d'azzurro: questa mattina allo store Adidas, nel cuore di Manhattan, centinaia di tifosi hanno accolto la Nazionale per la presentazione delle nuove divise curate dal brand tedesco.

