(Di sabato 23 marzo 2024) Seconda e ultima amichevole per glinegli Usa dopo il test vinto con il Venezuela NEW YORK (STATI UNITI) - A New York per crescere ancora. La tournee statunitense deglifa tappa nella Grande Mela: domani alle 16 locali, le 21 in Italia, la Nazionale di Lucianoè attesa dal

ITALIA, Azzurri allo store Adidas di NY con nuove maglie - (ANSA) - NEW YORK, 23 MAR - Nuovo incontro con i tifosi per gli Azzurri questa volta all'Adidas Store sulla Fifth Avenue, dove la squadra di Luciano Spalletti con lo sponsor tecnico ha ...firenzeviola

Azzurri all'esame Ecuador, Spalletti "Voglio passi avanti" - NEW YORK (STATI UNITI) - A New York per crescere ancora. La tournee statunitense degli Azzurri fa tappa nella Grande Mela: domani alle 16 locali, le 21 in Italia, la Nazionale di Luciano Spalletti è a ...laprovinciacr

Il futuro dell'Italia è davvero azzurro: scopriamo i giovani talenti dell'Under 21 - Il passaggio da "Azzurrini" ad "Azzurri", un sogno ambito da tutti i calciatori ... di centrare una storica qualificazione in Champions League. Arriviamo all’attacco. In un momento storico in cui ...ilgiornale