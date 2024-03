Azzurri all’esame Ecuador | Spalletti “Voglio passi avanti”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 23 marzo 2024) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A New York per crescere ancora. La tournee statunitense deglifa tappa nella Grande Mela: domani alle 16 locali, le 21 in Italia, la Nazionale di Lucianoè attesa dal secondo test negli States, avversario di giornata alla Red Bull Arena di Harrison è l’. Rispetto al Venezuela battuto giovedì, “è un confronto più difficile, loro hanno qualità, garra, rapidità e tecnica – avverte alla vigilia il ct – Sarà un test importante, sono curioso di vedere se si applicano quelle cose di cui abbiamo parlato nell’analisi della partita contro il Venezuela”. Come per esempio l’ingenuità sul gol preso. “Costruzione bassa sì, sempre, ma non fino all’incoscienza perchè se perdi palla e crei un calcio di rigore o prendi gol, allora la situazione non è stata valutata bene”, avverte ...