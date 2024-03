Ayle canta le offese ricevute ad Amici e prevede la sua eliminazione VIDEO

Amici 23 anticipazioni Serale del 23 marzo: news e spoiler - Questa sera si è svolta la registrazione della prima puntata del Serale di Amici 23 e in questi minuti stanno arrivando le anticipazioni su quello che vedremo sabato 23 marzo 2024 su Canale 5. A ...novella2000

Amici 2024 anticipazioni 23/3: Ayle primo eliminato, Holden e Petit conquistano Malgioglio - Le anticipazioni sulla prima puntata del serale di Amici 2024 in programma questo sabato 23 marzo rivelano che Holden riuscirà subito a conquistare il gradimento del giudice Cristiano Malgioglio, ...it.blastingnews

Gli allievi e le squadre - 15 talenti (7 cantanti e 8 ballerini) divisi in tre squadre si sfidano per la vittoria: sabato 23 marzo in prima serata su Canale 5 la prima puntata ...tgcom24.mediaset