Avversario Beni | Ce la giochiamo con un pizzico di follia»

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024) Il Pineto, reduce dalla sconfitta interna con l’Arezzo, arriva a Pian di Massiano con due assenze pesanti: squalificati sia Borsoi che Volpicelli, due titolarissimi della formazione tipo biancazzurra. A mancare sarà soprattutto Volpicelli, 11 reti in una sfida che per la formazione abruzzese si presenta delicata. "Il Perugia è una squadra che prende pochissimi gol e capitalizza tutto quello che crea – spiega alla vigilia il tecnico del Pineto, Roberto– . Vorranno consolidare la loro classifica, mentre noi dovremo cercare di non ripetere gli errori commessi contro l’Arezzo. Andiamo a giocarcela con undi, che ci vuole sempre, ma contro il Perugia non puoi sbagliare neanche mezzo pallone altrimenti vieni punito. Chi giocherà al posto degli squalificati darà il massimo e farà una gran partita. Serve una prestazione ...