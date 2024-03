Auto nella scarpata | donne ferite | grave anziana di 89 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024) Pignone (La Spezia), 23 marzo 2024 – Un volo di parecchie decine di metri, con l’che si accartoccia e termina la sua corsa sul fondo della. Una dinamica terribile, quella dell’incidente avvenutomattinata di ieri in località Puin, nel territorio di Pignone. A bordo dell’dueresidenti nel comune di Beverino, di 60 e di 89: ad avere la peggio è stata quest’ultima, ricoverata in gravi condizioni al San Martino di Genova. L’episodio è avvenuto sulla provinciale 38, che unisce l’entroterra con la riviera, all’altezza del bivio per monte Albereto, con le dueche stavano tornando a Beverino dopo essere state in una località della riviera. Forse a causa della scarsa visibilità determinata dalla nebbia e dalla pioggia, ...