Attentato terroristico Russia | spuntano gli identikit del commando | 4 Lyuli del Tagikistan | due arrestati gli altri in fuga

Sarebbero circa 100 le persone che sono morte e oltre 300 quelle rimaste ferite in un attentato terroristico in un centro commerciale e in una sala da concerto a Mosca. Nell'edificio preso di mira ... (ilgiornaleditalia)

Sarebbero circa 100 le persone che sono morte e oltre 300 rimaste ferite in un attentato ancora in corso in un centro commerciale e in una sala da concerto a Mosca in Russia. Nell'edificio preso di ... (ilgiornaleditalia)