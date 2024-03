Attentato terroristico Mosca | Usa scagionano Kiev ma la Russia accusa | Mercenari in contatto con l' Ucraina

(Di sabato 23 marzo 2024) Mentre gli Stati Uniti si sono affannati a scagionare l'subito dopo l', secondo i servizi di sicurezza russi dell'Fsb, i sospettati per l'al Crocus City Hall avevano "contatti" in. I terroristi - come ha spiegato l'Fsb dalla Tass - hanno cercato di fuggire verso il

Non si deve essere certo dei complottisti per porsi qualche domanda sul bizzarro Attentato di poche ore fa a Mosca , una tragedia che ha tolto la vita a circa 100 persone e ne ha ferite oltre 300. ... (ilgiornaleditalia)

Attentato a Mosca, Putin: barbaro attacco, i terroristi sono stati tutti arrestati - Roma, 23 mar. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha denunciato “il sanguinoso e barbaro attacco terroristico” di ieri all’auditorium Crocus City Hall di Krasnogorsk, cittadina nella regio ...askanews

Mosca, Putin sfrutta l’Attentato e usa la propaganda contro Kiev: “I terroristi volevano entrare in Ucraina” - Il presidente russo Putin ha parlato alla nazione, sostenendo che i responsabili dell'Attentato a Mosca siano stati arrestati.ilriformista

Strage di Cocrus: così lo Stato islamico entra nella terza guerra mondiale a pezzi - Dopo che Beslan era finita in una strage degli innocenti, era arrivata una stagione di atti terroristici in senso stretto, commessi non per trattare, ma per uccidere: attentati, bombe, terroristi e ...globalist