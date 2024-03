Attentato Mosca | in Italia “dal 7 ottobre allerta ai massimi livelli | target aggiornati in vista della Pasqua”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 23 marzo 2024) (Adnkronos) – Fonti del Viminale spiegano all’Adnkronos che, “fin dal 7, con il peggioramento del contesto internazionale per viacrisi in Medio Oriente, tutto il sistemasicurezza a livello nazionale è al massimo livello di mobilitazione, sia sul pianoprevenzione sia su quello del presidio degli obiettivi sensibili. Sono in particolare