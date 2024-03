Attentato Mosca | i morti sono oltre 60

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 23 marzo 2024) 7.00 Si aggrava il bilancio delle vittime dell'terroristico rivendicato dall'Isis nella sala concerti Crocus di. I60 e i feriti 145. Uomini armati in tenuta mimeticaentrati nel centro affollato di persone e hanno aperto il fuoco. Poi sidileguati. I terroristi avrebbero usato anche granate e l'edificio si è trasformato in un rogo. Il 7 marzo l'ambasciata Usa aveva lanciato l'allarme per un possibile attacco terroristico, ma Putin aveva definito l'avvertimento un "ricatto".