Attentato Mosca | cosa sappiamo sui terroristi? L' Isis | il Tagikistan | la paga da 500mila rubli | le accuse all' Ucraina e i video «deepfake»

(Di sabato 23 marzo 2024) La Russia ora vuole giustizia. Le autorità hanno confermato gli arresti di quattro persone, sospettate in relazione alla strage di ieri a. Secondo la Commissione...

L’attacco è avvenuto durante un concerto del gruppo rock russo Picnic in un locale alla periferia della capitale russa. Leggi (internazionale)

Ci sono anche 3 bambini tra le 143 vittime (secondo quanto afferma la direttrice di Russia Today, Margarita Simonyan, citata dall’agenzia Ria Novosti) dell’ Attentato terroristico in una sala concerti ... (gazzettadelsud)

Russia: Calderoli, dolore per orrenda strage Mosca - "Esprimo il mio dolore per l'orrenda strage avvenuta a Mosca. In qualche modo riviviamo l'orrore e il terrore della terribile notte ...agenzianova

Attentato terroristico a Mosca: i morti salgono a 143 - I servizi di sicurezza russi hanno fermato 11 persone – Putin aveva ignorato gli allarmi occidentali ...ladigetto

Mosca, sparatoria al teatro e incendio. 143 morti e oltre 150 feriti - L'agenzia di stampa Tass scrive che gli aggressori avrebbero usato fucili automatici. La Ria Novosti afferma che gli uomini armati hanno anche ''lanciato una granata o una bomba incendiaria". Rivendic ...italiaoggi