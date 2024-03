Attentato Mosca | chi sono i terroristi e cosa dicono

(Di sabato 23 marzo 2024) Pubblicato il 23 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Vladimir Putin annuncia l'arresto dei 4autori dell'attacco al Crocus City Hall di, i media russi diffondono le immagini di 3 uomini, a quanto pare tagiki, con la confessione di uno di loro. Il gruppo è stato fermato nella regione di Bryansk. Secondo Putin, il commando avrebbe provato a raggiungere l'Ucraina attraverso una 'finestra' al confine. Su Telegram, vengono diffuse le immagini degli interrogatori di almeno 2 degli uomini arrestati. Uno, in particolare, risponde alle domande delle forze speciali parlando in russo in maniera incerta. Spicca il suo volto insanguinato, la testa è bendata. Come emerge da altri video, all'uomo sarebbe stato tagliato un pezzo di orecchio. Il presunto terrorista fornisce il nome e dichiara di avere 30 anni. L'agente gli chiede dove abbiano gettato le armi ...

