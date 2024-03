Attentato a Mosca | Putin | “Terroristi hanno ucciso come nazisti | saranno puniti”

(Di sabato 23 marzo 2024) (Adnkronos) – Alla sala concerti Crocus diè stato perpetrato "un attoco sanguinoso e barbaro". Lo ha detto il presidente russo Vladimirin un discorso diffuso in televisione, promettendo che i responsabili dell'attacco. "Tutti gli autori e gli organizzatori di questo crimine subiranno una punizione giusta e inevitabile. Chiunque siano, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

"Ci sono reazioni a ciò che è accaduto al Crocus che sollevano più interrogativi. Questo riguarda certamente i commenti di Washington, che ha affermato di non aver visto segni di un coinvolgimento ... (ilgiornaleditalia)

Ascolti tv e dati Auditel venerdì 22 marzo: The Voice Senior batte Terra amara, picco del Tg1 su Mosca - Dati Auditel di venerdì 22 marzo: vince The Voice Senior con Antonella Clerici, picco dell'edizione straordinaria del TG1 per l'Attentato a Mosca ...notizie.virgilio

Viminale dispone l'innalzamento della sicurezza nei luoghi sensibili - Il Viminale ha disposto un innalzamento delle misure di sicurezza su numerosi luoghi sensibili, a seguito dell'Attentato avvenuto a Mosca. Particolare attenzione viene dedicata a luoghi di preghiera, ...tg.la7

Attentato a Mosca, il Viminale alza il livello di sicurezza: ecco i luoghi considerati sensibili - Sale l’allerta dopo l’attacco alla sala concerti Crocus, rivendicato dall’Isis. Attenzionati soprattutto luoghi culto, ambasciate, stazioni e aeroporti ...unionesarda