Attentato a Mosca | Putin prepara la sua vendetta per punire gli attentatori

(Adnkronos) – Alla sala concerti Crocus di Mosca è stato perpetrato "un atto terroristico sanguinoso e barbaro". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un discorso diffuso in televisione, ... (periodicodaily)

"Gli organi investigativi e le forze dell'ordine faranno di tutto per stabilire tutti i dettagli del delitto. Ma è già evidente che ci troviamo di fronte non solo a un attacco terroristico ... (liberoquotidiano)

Attentato a Mosca, più di 140 morti. Putin: «Arrestati i terroristi, hanno contatti con Kiev» - Discorso alla nazione del presidente russo: «I responsabili pagheranno». L’Isis rivendica, ma per l’Fsb c’è anche la mano ucraina dietro l’attacco ...unionesarda

I morti della strage di Mosca sono 143, ma il bilancio è ancora provvisorio - Sono morte almeno 115 persone e almeno 107 rimaste ferite (una sessantina in condizioni gravissime) nell'Attentato terroristico in una sala concerti, la Crocus City Hall, alla periferia di Mosca. Tra ...agoramagazine

L'Isis-K rivendica l'attacco alla sala concerti di Mosca - Secondo il New York Times, il gruppo terrorista ha attaccato il Cremlino per via degli interventi in Afghanistan, Cecenia e Siria. Un ramo dello ...agoramagazine