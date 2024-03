Attentato a Mosca Putin | chi è dietro a questo attacco pagherà

(Di sabato 23 marzo 2024) È salito a 143 il bilancio provvisorio dell’di venerdì sera a una sala concerti di, mentre un centinaio sono i ricoverati. Discorso televisivo del presidente russo Vladimiralla Nazione. “Identificheremo tutti coloro che sonoatto terroristico e pagheranno per”. I responsabili della strage al Crocus City Hall dihanno ucciso indiscriminatamente cittadini russi “come i nazisti”, ha sottolineato. Lo Zar ha poi riferito che i quattro responsabili dell’al Crocus City Hall sono stati arrestati e che ci sono indicazioni che stavano cercando di entrare in Ucraina. Dai risultati parziali dell’inchiesta è emerso che dalla parte ucraina del confine era stata creata “una finestra” per permettere ai ...

Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha condannato la strage di Mosca quale "odioso crimine" sottolineando che Washington condanna "il terrorismo in tutte le sue forme". "Siamo solidali al ... (today)

