Attentato a Mosca | l’Isis rivendica la strage | “Almeno 93 morti | più di 100 feriti” Undici fermati | tra cui 4 terroristi L’intelligence russa | “Avevano contatti con Kiev”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 23 marzo 2024) Terrore nella capitaleè tornata a vivere i peggiori incubi degli attacchici ceceni degli anni ’90 quando nella serata di ieri un gruppo di uomini armati, in tenuta mimetica, ha fatto irruzione in una sala da concerti a nord-ovest del centro, il Crocus City Hall, aprendo il fuoco senza pietà sugli spettatori. Gliri —5 — hanno agito a volto coperto, con armi pesanti e dimostrando una preparazione militare. Secondo le forze di sicurezza russe sarebbero in fuga.hato l’su Telegram, e dagli Usa arrivano conferme sulla credibilità dellazione. Di seguito tutti gli aggiornamenti in diretta di oggi sull’. Ore 10 – ...