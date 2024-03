Attentato a Mosca L' Intelligence americana punta il dito sull' ISIS | ma i conti non tornano

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 23 marzo 2024) Non si deve essere certo dei complottisti per porsi qualche domanda sul bizzarrodi poche ore fa a, una tragedia che ha tolto la vita a 90 persone e ne ha ferite oltre 140. Anche la sola dinamica dell'avvenimento lascia perplessi: tre uomini in mimetica, non in abiti borghesi che sar