Attentato a Mosca | il Viminale aumenta le misure di sicurezza

(Di sabato 23 marzo 2024) Il ministero dell'Interno ha disposto un ulteriore innalzamento delledisu una serie di luoghi sensibili, dopo l'avvenuto a. L'attacco, compiuto ieri sera al Crocus City Hall della Capitale russa, ha provocato la morte di almeno 143 persone. Il, inoltre, ha convocato per lunedì una riunione del Comitato nazionale per l'ordine e lapubblica, dedicata a un'analisi della situazione.

Continua a salire il numero delle vittime della sparatoria di ieri sera al Crocus City Hall, la più grande sala di concerti a Mosca , dove tre uomini armati di kalasnikov e in mimetica sono entrati ... (ilsole24ore)

Attentato Mosca, terroristi avrebbero agito per soldi: chi sono e cosa dicono - Il video dell'interrogatorio di uno presunti Attentatori di Mosca è stato diffuso dalla propagandista russa ... Gli sono state fornite armi e gli è stato indicato il luogo dell'Attentato. Nella ...notizie.tiscali

Attentato a Mosca: "Ho sparato per soldi, mi hanno dato 5mila euro" - È stata questa la cifra che uno degli Attentatori del Crocus City hall di Mosca ha ricevuto per mietere vittime che ... L'Isis è tornato a rivendicare l'Attentato affermando che a mettere in atto ...today

Attentato a Mosca, aumenta il numero delle vittime: oltre 130, e ci sono anche bambini - Roma, 23 mar. (askanews) – Il numero delle persone uccise nell’attacco terroristico al Crocus City Hall di Krasnogorsk, alle porte di Mosca è salito a 133. Lo ha annunciato il Comitato investigativo ...askanews