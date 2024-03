Attentato a Mosca | il terrorista arrestato al confine con l' Ucraina | «L' abbiamo fatto per soldi | reclutati su Telegram»

Attentato a Mosca: annullata l’amichevole della Russia di Miranchuk - La gara amichevole tra le due squadre nazionali, la Russia di Miranchuk (appena andato in gol contro la Serbia) e il Paraguay, in programma lunedì a Mosca, non si giocherà per motivi di sicurezza. La ...calcioatalanta

Strage a Mosca, perde peso la pista islamica. Ex analista CIA: “Indizi portano a Kiev” - Si allontana sempre di più l’ipotesi del terrorismo islamico nell’Attentato al teatro di Mosca che ha provocato finora 115 vittime e oltre cento feriti. Le intelligence occidentali si erano affrettate ...secondopianonews

Attentato Mosca, Ambasciata Usa aveva avvertito gli americani in Russia (due settimane fa): «Evitate raduni e concerti» - Risale a due settimane fa - precisamente al 7 marzo - l'allerta pubblicata dall'Ambasciata statunitense in Russia sul proprio sito web, nella quale si consigliava ...corriereadriatico