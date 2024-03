Attentato a Mosca | il retroscena | gli Stati Uniti lanciarono l’allarme 2 settimane fa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 23 marzo 2024), 22 marzo 2024 – “L’Ambasciata sta monitorando le notizie secondo cui gli estremisti hanno piani imminenti per prendere di mira grandi raduni a, compresi concerti, e i cittadini statunitensi dovrebbero essere avvisati di evitare grandi raduni nelle prossime 48 ore”. Dopo di che, i classici moniti per evitare di finire in potenziali di situazioni di pericolo. Poche parole, stringate, ma comunque preoccupanti. Non è nè un’indiscrezione, nè una voce non confermata. Bensì è la nota ufficiale dell’ambasciata deglid’America in Russia, resa pubblica l’8 marzo. Come da tradizione de ilfaroonline.it, abituato a condividere i documenti di cui parla (specie in questioni così delicate), alleghiamo di seguito la nota dell’ambasciata, che chiunque può leggere cliccando qui. Gli americani non hanno spiegato a ...