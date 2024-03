Attentato a Mosca | i vigili del fuoco al Crocus | immagini choc

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) È proseguito tutta la notte il lavoro deidelper cercare di domare le fiamme alCity Hall, dove è stato compiuto un sanguinosorivendicato poi dall'Isis. Il giorno dopo la strage i servizi di emergenza sono ancora sul posto, mentre le forze di sicurezza hanno raccolto ogni tipo di prova da analizzare nel tentativo di risalire all'identità degli assalitori, almeno cinque, che dopo la strage si sono dati alla fuga. Intanto si aggiorna di ora in ora il bilancio delle vittime: sono oltre 60 i morti e almeno 145 i feriti, molti dei quali sarebbero in gravissime condizioni. L'attacco è il più mortale avvenuto in Russia da anni. Il sindaco diSergei Sobyanin ha definito l'assalto una “enorme tragedia”.