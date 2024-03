Attentato a Mosca | gli effetti sul campo di battaglia La strage fa il gioco del Cremlino Reclutare soldati sarà più semplice

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Roma, 23 marzo 2024 – “Putin ha un dominio informativo tale sulla popolazione russa, un controllo così pervasivo della società, che non pagherà alcun pegno per non aver saputo impedire lama anzi, come per una guerra che ha fatto trecentomila morti ma che agli occhi di Putin e del suo popolo funziona eccome nel catalizzare i fermenti nazionalistici e unire il Paese con un nemico comune, si rafforzerà e il suo regime diventerà ancora più repressivo". Così Nathalie Tocci, direttore dell’Istituto Affari Internazionali. Sopra: Nathalie Tocci (Iai) A sinistra: un’infrastruttura energetica di Karkhiv colpita da un raid missilistico russo Come leggere l’orribileal Crocus City Hall? Perché è accaduta? "C’è chi lo spiega come un ritorno dell’islamismo radicale, che in Russia ha una lunga storia, e sottolinea che questo attacco ...