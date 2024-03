Attentato a Mosca | arrestati 4 terroristi coinvolti nella strage

(Di sabato 23 marzo 2024), 23 marzo 2024 – Devastante il bilancio delle vittime dell’di ieri alla Crocus City Hall, a Krasnogorsk,periferia nord di(leggi qui). Le ultime notizie diffuse dalla Commissione investigativa russa riportate dai media locali parlano di 115 morti, compresi tre bambini. Sono invece 121 le persone ricoverate in ospedale. Le autorità russe attribuiscono le morti alle ferite d’arma da fuoco e all’asfissia a causa dell’incendio scoppiato durante l’attacco. Ma bilancio delle vittime sarebbe ancora provvisorio. Nel frattempo le forze di sicurezza lavorano all’ “ispezione” del luogo dell’, procedono con il “sequestro delle prove materiali” e con l’esame delle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso.quattro...

