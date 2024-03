Attentato a Mosca | almeno 40 morti | attacco alla sala concerti | cosa sappiamo

(Di sabato 23 marzo 2024) (Adnkronos) –40e oltre 100 feriti, compresi bambini. L’terroristicoCrocus City Hall, la più grandedi, scuote la Russia e alza ulteriormente la tensione in un momento cruciale. L’compiuto da un commando di uomini armati viene rivendicato dall’Isis secondo il canale Telegram dell’agenzia Amaq, legata all’organizzazione, anche se le certezze non sono assolute., subito dopo l’, chiama in causa indirettamente l’Ucraina. Non ci sono elementi per accusare ma dalle alte sfere partono messaggi chiari: se l’Ucraina è responsabile, pagherà. Kiev respinge tutto e nega categoricamente il coinvolgimento nell’. Sono da poco ...

Russia: Lollobrigida, ferma condanna per brutale Attentato a Mosca - "Ferma e totale condanna per il brutale Attentato avvenuto oggi a Mosca. Saremo sempre contro ogni forma di terrorismo e violenza.agenzianova

Commando apre il fuoco in un teatro di Mosca, almeno quaranta morti e 145 feriti | L'Isis avrebbe rivendicato l'Attentato - Tetto in fiamme, sul luogo le teste di cuoio Secondo quanto riferito dai media russi, era in programma il concerto della band rock Picnic. Il tetto dell'edificio è in fiamme e rischia di crollare ment ...msn

Attentato Mosca: quello che sappiamo - Della strage a Mosca non si sa nulla, nel senso che non si sa chi sia stato, quanti erano, di dov'erano e che volevano, a parte che erano molto bene addestrati e che non hanno agito da soli, perché no ...osservatoriosullalegalita