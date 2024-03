Attacco a Mosca | in Ucraina sarà escalation? L’analisi del generale

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 23 marzo 2024) (Adnkronos) – "Quella tra Russia eè una guerra di parole, va tutto contestualizzato in uno scenario dove la propaganda e la mistificazione sono armi ormai messe a punto con grande accuratezza. C'è anche da dire che per Putin questo è uno smacco, il fatto che nonostante ci fosse nell'aria la possibilità di un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Incidente a Taranto, auto contro palo nella notte: gravi 4 ragazze Reddito cittadinanza, Riccardo Bossi indagato per percezione indebita 8 marzo, Meloni: “Ancora molte sfide da affrontare” 8 marzo, mimosa? Occhio all’allergia Harry e Meghan verso ritorno a Londra: come reagirà William? Benvenuti (Telethon): “Approccio globale è fondamentale in tema malattie rare”