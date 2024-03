Attacco a Mosca | gli Usa avevano avvertito la Russia

(Di sabato 23 marzo 2024) Washington aveva allertato sui piani dell'Isis Gli Usaallertato lasul rischio di un attentato pianificato dall'Isis a. Lo afferma il New York Times, citando funzionari statunitensi anonimi. L'intelligence statunitense ha raccolto informazioni proprio questo mese secondo cui laera un obiettivo terroristico per l'Ispk, un ramo dello Stato islamico con

Le autorità russe hanno comunicato che i morti dell’attentato al Crocus City Hall di Mosca sono saliti a 133, con 145 feriti di cui 60 in gravi condizioni. I numeri servono per identificare la ... (formiche)

Il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica e attuale presidente della fondazione Icsa, commenta le eventuali conseguenze dell'attentato sulla guerra in corso "Quella ... (sbircialanotizia)

Russia: Piantedosi, ferma condanna per Attacco terroristico a Mosca - Una ferma condanna "per il sanguinoso Attacco terroristico che ha colpito la città di Mosca". Lo dichiara in una nota il ministro ...agenzianova

Russia: interrogato uno dei sospettati per attentato a Mosca, avrebbe agito in cambio di denaro - video - Uno degli uomini arrestati con l'accusa di aver partecipato all'Attacco terroristico al Crocus City Hall nella regione di Mosca ha ...agenzianova

Attentato a Mosca, Blinken: gli Usa condannano con forza questo “crimine atroce” - Roma, 23 mar. (askanews) – “Gli Stati Uniti condannano con forza l’Attacco terroristico di ieri a Mosca”: è quanto ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in una nota diffusa oggi dal dip ...askanews