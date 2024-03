Attacco a Mosca | 82 morti tra cui 3 bambini e 145 feriti L' Isis rivendica la strage di cristiani

(Di sabato 23 marzo 2024) Sale a 82, dei quali tre, il bilancio della sparatoria al Crocus City Hall di Krasnogorsk vicino ain cui si registrano anche 145. Unche ha scosso non solo la Russia ma il mondo intero e che, mentre le autorità russe sono ancora alla ricerca dei responsabili della

Attentato a Mosca: oltre 60 morti e 145 feriti. L'Isis rivendica l'Attacco al teatro: "I miliziani si sono ritirati sani e salvi nelle loro basi" - Circa due settimane fa l’Fsb aveva detto di avere eliminato una cellula della branca afghana dell’Isis che pianificava un Attacco armato nella capitale mentre gli Usa avevano avvertito Mosca della ...gazzettadiparma

La strage a Mosca: terroristi dell’Isis in azione con i Kalashnikov. Oltre 80 le vittime - Secondo i media russi le vittime dell’ attentato avvenuto ieri al Crocus City Hall di Mosca sono più di 80, compresi alcuni bambini. Ci sono molte persone in gravi condizioni negli ospedali e in ...unionesarda

