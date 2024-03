ATP Miami | solo cinque giochi tra Jannik Sinner e Andrea Vavassori Rinvio per pioggia

(Di sabato 23 marzo 2024)sono stati completati nella sfida tra, valida per il secondo turno del Masters1000 di. La, che aveva già accompagnato giocatori e giocatrici in questa giornata così complicata, ha dato una tregua limitata nel tempo e per i due tennisti italiani non è stato possibile andare oltre. Condizioni del campo non ideali e una grande umidità. Soprattuttoè parso un po’ impacciato nei movimenti laterali e negli scambi conquesto aspetto si è notato particolarmente. L’approccio del piemontese è stato ottimo, cercando di mettere grande aggressività e non dare ritmo all’altoatesino (n.3 del mondo)., però, nel ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00:33 Al momento non piove, vedremo se ci sarà modo di riprendere. 00:28 gioco sospeso su tutti i campi 00:23 Dunque, le previsioni non promettono il ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01:00 Non si giocherà almeno fino alle 02 italiane, le 21 locali. 00.50 Non cambia la situazione, piove in modo deciso, non si giocherà almeno per un’altra ... (oasport)

ATP Miami, rinviata la sfida Arnaldi-Bublik: pioggia protagonista in Florida - Anche il percorso di Matteo Arnaldi al Masters1000 di Miami viene condizionato dalla pioggia battente sul cemento della Florida. Il tennista azzurro non è nemmeno riuscito a scendere in campo per il ...oasport

Atp/Wta Miami - Sabalenka vince, Rublev out. Sinner in campo, poi torna la pioggia - Pochi game per Jannik e Vavassori sull'Hard Rock Stadium. Paolini avanti di un set. La bielorussa supera la sua migliore amica Badosa, mentre la prima illustre vittima del torneo è il russo ...tennisworlditalia

Sinner-Vavassori diretta, segui il derby italiano all’ATP Miami LIVE - Via alla sfida tutta italiana valida per il secondo turno del Masters 1000 statunitense: tutti gli aggiornamenti e la cronaca in tempo reale ...corrieredellosport