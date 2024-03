Atalanta | gli attaccanti volano anche in Nazionale In gol Lookman | Touré e Miranchuk

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Bergamo, 23 marzo 2024 – L’segna con i suoise non gioca. Nella prima tornata di amichevoli internazionali stanno brillando gliatalantini, tutti a segno con le rispettive nazionali: un’ottima notizia per Gian Piero Gasperini. In due giorni tre gol deglinerazzurri. Giovedì sera l’attaccante moscovita Alekseyè tornato a segnare dopo due anni con la Russia, realizzando la rete del 3-0 nell’amichevole vinta per 4-0 contro la Serbia. Ieri in Marocco, in due diverse amichevoli, a segno i dueafricani della Dea. Nel pomeriggio Ademola, che a gennaio in Coppa d’Africa aveva segnato tre gol con le ‘Aquile verdi’, ha realizzato il gol del decisivo 2-1 nella vittoria della sua ...