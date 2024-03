Assalto al concerto | oltre 140 morti a Mosca Putin promette vendetta e insiste | andavano in Ucraina

(Di sabato 23 marzo 2024) E' salito a140 il numero delle persone rimaste uccise nell'attacco terroristico al Crocus City Hall di Krasnogorsk, vicino anella regione di Bryansk, prossima al confine con l'. Nel dettaglio, il bilancio parla di 143 vittime tra cui tre bambini; identificati i corpi di 41 persone; 107 persone sono ricoverate in ospedale, tra gli adulti, 15 sono in “gravissime condizioni”, 42 sono “gravi”, tra cui due bambini. Intanto, i servizi speciali russi (Fsb) hanno arrestato quattro sospetti dell'attacco terroristico alla sala concerti. "I servizi speciali nella regione di Bryansk, vicino al confine con l', hanno arrestato quattro sospetti tra gli autori dell'attacco terroristico alla sala concerti Crocus City Hall", ha scritto il Comitato investigativo russo su Telegram.A inizio giornata, il Cremlino ...

