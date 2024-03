’Aspettando Godot’ | a Predappio il celebre testo di Beckett

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 23 marzo 2024) Il Teatro Comunale diospiterà oggi (ore 21) e domani (ore 16) ilteatrale di Samuel‘Aspettando, interpretato da Eros Zanchetta, Ivanoe Privitera, Michelangelo Ballardini, Vincenzo Turiaco, con la regia di Stefano Naldi. Lo spettacolo fa parte del Teatro dell’Assurdo e si concentra su una scena in cui, accanto ad un albero, ci sono due personaggi: Vladimir (chiamato anche Didi) ed Estragon (chiamato anche Gogo) che stanno aspettando il ‘Signordi cui non si sa nulla e che non appare mai sulla scena. Al suo posto interviene ogni tanto un ragazzo che dirà ai due vagabondi che ‘Godot oggi non verrà, ma verrà domani’. I due uomini si lamentano del freddo, litigano e parlano fra loro di argomenti banali che dimostrano il non senso della vita ...