Asia ambasciatrice Ue | Un’esperienza unica

(Di sabato 23 marzo 2024) E’ la bravissimaMartina Di Lorenzo studentessa ascolana che frequenta l’Università dell’Insubria a Como la ragazza selezionata per il ruolo di ’delle carriere nell’Unione Europea’ per l’anno accademico 2024-25.che domani festeggerà il suo 22° compleanno avrà così il compito di promuovere le possibilità di carriera nelle istituzioni europee. Una grandissima soddisfazione perche ha frequentato le scuole ad Ascoli fino alle medie poi ha scelto di trasferirsi alla Scuola Navale Militare ’F. Morosini’ di Venezia per il Liceo e adesso sta studiando Diritto Internazionale a Rovaniemi in Finlandia. Una ragazza prodigio che ha raggiunto i suoi traguardi rendendo enormemente felice e orgogliosa la sua famiglia.avrà una straordinaria opportunità visto che sta studiando per ...