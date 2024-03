Ascolti TV | Giovedì 21 Marzo 2024 La Nazionale vince ma non sfonda 23 1% – 3 | 88 mln | GF 19% 2 | 52 mln In daytime picchi per Uomini e Donne 28% | Il Paradiso 22 8% e Ore 14 8 6%

(Di sabato 23 marzo 2024) Simona Tagli al Grande Fratello (Us Endemol Shine) I dati di21a causa di un inconveniente di produzione sono usciti in ritardo. Nella serata di21, su Rai1 preceduta da un pre partita (3.887.000 – 18.25%) – dalle 22 alle 23.51 – l’amichevole di calcio Italia-Venezuela ha conquistato 3.885.000 spettatori pari al 23.06% di share (primo tempo a 4.287.000 e il 23.15%, secondo tempo a 3.502.000 e il 24.21%, post partita a 1.863.000 – 17.02%). Su Canale5 – dalle 21.39 all’1.26 – Grande Fratello ha incollato davanti al video 2.519.000 spettatori con uno share del 18.95% (Night a 1.122.000 e il 28.86%, Live a 544.000 e il 16.51%). Su Rai2 La Mafia Uccide Solo d’Estate è la scelta di 864.000 spettatori pari al 4.5%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside ha incollato ...

La messa in onda di Don Matteo 14 slitta ancora: perché la nuova stagione non arriverà in primavera: ... andrebbe a giocarsela nelle due semifinali di giovedì 2 e 9 maggio . Per questo motivo, la Rai ha ...trovati davanti a una programmazione ballerina - che non avrebbe fatto bene neanche agli ascolti ...

Don Matteo 14, perchè è stato rimandato: la scelta della Rai sorprende: ...un accavallamento con le partite di Europa League trasmesse in chiaro proprio dalla Rai di giovedì, ... in autunno, periodo in cui verrà mandata in onda la serie Don Matteo 14, gli ascolti sono ...