Ascolti tv del 22 marzo | Loredana Bertè in gran forma a The Voice Senior dopo il ricovero

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 23 marzo 2024) Su Rai 1 in prima serata venerdì 22è andata in scena la seminale di The, conduce ovviamente Antonella Clerici. E ancora una volta lo scontro diretto è con Terra Amara su Canale 5. Rai 3 ha proposto il documentario Mostruosamente Villaggio, sulla vita e la carriera delde attore. La simpatia di Antonella Clerici e il talento dei suoi concorrenti a Theha intrattenuto il pubblico di Rai 1 venerdì 22. I cantanti in gara hanno avuto l’ultima possibilità di sfondare e passare alla finale. Tra i giudici Arisa, Gigi D’Alessio, Clementino,si mostra inilin ospedale. Su Canale 5 la nuova ...