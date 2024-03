Arrestato Sandro Monteleone | l' imprenditore delle fatture false condannato a 13 anni per reati fiscali

(Di sabato 23 marzo 2024) La Guardia di Finanza di Brescia ha portato in carcere l', già al centro di numerose indagini, in modo particolare di due operazioni portate a termine negli scorsi, dopo che è stata confermata in via definitiva una condanna a 13per una serie di, tra cui associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta mediante uso dio altri documenti per operazioni inesistenti, indebita compensazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita., precedentemente noto come "l'", è stato oggetto di attenta sorveglianza da parte dei finanzieri e della Procura di Brescia, ...

Brescia: in carcere Sandro Monteleone, “l’imprenditore delle fatture false” - L'uomo, 61 anni, era già stato coinvolto in due inchieste, "Evasione continua" e "Operazione Cerbero". Deve scontare 13 anni. Sequestrati beni per oltre 8,5 milioni di euro.quibrescia

Condannato in via definitiva a 13 anni per reati fiscali, Arrestato l'imprenditore Sandro Monteleone - La Cassazione ha confermato la confisca di beni per oltre 8 milioni 600 mila euro: è economicamente pericoloso ...brescia.corriere

Condannato per traffico di droga a Torino, scappò in Brasile: Arrestato e riportato in Italia lo ‘ndranghetista Vicenzo Pasquino - Il suo nome compariva anche nel registro dell'Antimafia per l'inchiesta "Eureka", che indagava su un maxi traffico internazionale di droga ...quotidianopiemontese