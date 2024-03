Arrampicata sportiva | Campionati Italiani Boulder 2024 | Salvatore | Sartirana | Piccolruaz e Vidi i migliori delle qualificazioni

La ravennate Caterina Pazzaglia ha vinto la medaglia d’oro nella categoria Under 18 femminile nella quarta tappa di Campionato Regionale specialità Lead , tenutasi a Casalecchio di Reno. Due medaglie ... (sport.quotidiano)

La perdita di un figlio è un dolore atroce per ogni genitore. Perderlo per suicidio, poi, può causare una sofferenza insostenibile, pervadente, annichilente: come si può andare avanti dopo che un ... (iodonna)