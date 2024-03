Arnautovic | da settembre a marzo la stessa storia Colpo sbagliato?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 23 marzo 2024) Markonon prosegue positivamente il suo recupero. Ancora è impegnato nel programma riabilitativo e la fine della stagione si avvicina. Il bilancio non è affatto sufficiente con l’Inter. BILANCIO – Il bilancio della stagione di Markonon si può dire certamente positivo. Arrivato per essere la terza punta nerazzurra non ha proprio soddisfatto a pieno le aspettative. Il gol contro l’Atletico Madrid è stato l’apice della sua esperienza, ma è durato molto poco. La sconfitta del Civitas Metropolitano ha cancellato tutto ciò che di positivo c’era in quella rete.hadue occasioni a San Siro che nel computo dei 180 minuti si sono rivelate decisive per l’eliminazione dalla Champions League. INFORTUNI – I numeri raccontano del suo scarso rendimento: 4 gol e 3 assist in 28 partite in ...