Argentina U23 | Soulé regala spettacolo contro il Messico | il suo gol è strepitoso VIDEO

(Di sabato 23 marzo 2024) Ha fatto il giro del mondo il gol del realizzato da Matiasnella sfida traUnder 23. Il talento della Juventus, in prestito al Frosinone, è stato infatti protagonista di un gesto tecnico clamoroso che ha lasciato tutti a bocca aperta. Su un cross dalla destra,è andato inalla palla come a voler calciare di destro invece a sorpresa ha tirato col sinistro, o meglio ha toccato deliziosamente la palla, spedendola sul palo più lontano. Quando si parla di gol candidato al premio Puskas spesso si esagera, ma non è questo il caso. Di seguito il, da vedere e rivedere. SportFace.

