App gratuite per ritagliare Video su Android e iPhone

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di sabato 23 marzo 2024) Sui telefoni possiamoun, ossia modificare altezza o larghezza, utilizzando delle semplici app, senza dover per forza caricare ilsul PC e agire da programmi di editing non lineari. Per esempio, quindi, si può rendere orizzontale unverticale oppure per puntare l'obiettivo su una particolare parte della scena, togliendo di mezzo il resto oppure ottimizzare unper pubblicarlo su Instagram con le giuste dimensioni. Vediamo quindi comeunsue suusando strumenti integrati (sempre consigliati per immediatezza d'uso) o utilizzando delle semplici app, da scaricare dai rispettivi store. LEGGI ANCHE: App per comprimere un ...