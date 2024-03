Antonella Viola e il vino pericoloso per infiammazioni e tumori | «Dobbiamo bere solo acqua»

(Di sabato 23 marzo 2024) La scienziataprosegue nella sua crociata contro il. E lo fa durante il suo intervento al Festival della Prevenzione della Lilt di Milano, dove si discute proprio di infiammazione silente cronica e di. Maurizio Vecchi, direttore della gastroenterologia del Policlinico di Milano, dice che «una piccola dose nella dieta mediterranea ci può stare». L’immunologa non è d’accordo: «Invece no, è infiammatorio soprattutto per le donne». Anche se, spiega Vecchi, «l’idratazione facilita le funzioni regolari dell’intestino e l’eliminazione delle scorie pro-infiammatorie»,precisa: «Allora. Le bevande zuccherate e l’alcool indeboliscono la barriera intestinale e favoriscono ...

L'immunologa Antonella Viola e suo marito hanno dapprima ospitato in casa una famiglia tunisina senza tetto, poi hanno affittato loro a prezzo calmierato un appartamento. Avevano deciso di non ... (fanpage)

(Adnkronos) – "Io e mio marito abbiamo tolto dalla strada la famiglia di Asma (costretta a vive re in auto con i figli, ndr.), portandoli prima a casa nostra, dove abbiamo convissuto per un mese, e ... (periodicodaily)

