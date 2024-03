Angelina Mango prima di Amici | “Facevo la babysitter perché mollai gli studi”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 23 marzo 2024) In attesa di vederla all’Eurovision Song Contest in gara con il brano La Noia,in questi giorni ha rilasciato un’intervista a 7 del Corriere della Sera. Lo ha fatto ricordando il periododiquando, persa e senza una meta, faceva laper guadagnarsi un po’ di soldi. “Sono cresciuta velocemente, sono arrivate presto e più del dovuto le responsabilità, come il prendersi cura di chi hai intorno. Quando sei piccola, vedere in maniera cruda quello che ti offre la vita ti incasina. Capisci subito che non sarà tutto liscio. Poi col tempo si snodano i traumi. L’essere cinica forse viene da lì. Mi sono abituata a trovare il comico anche nel negativo, ancorache accadesse tutto quello che ci ha scombussolato”....