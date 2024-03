Andria | dopo il compito in classe minaccia di lanciarsi nel vuoto | 14enne salvata dalla polizia

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 23 marzo 2024) Poteva essere una tragedia, ma per fortuna l’intervento dellaha evitato il peggio. Ad, in Puglia, una ragazza di 14 anni hato di gettarsi nelscala antincendio della sua scuola. A convincerla a non togliersi la vita è stato un poliziotto, che è riuscito a fare breccia nel cuore della giovane studentessa e farla tornare all’interno dell’edificio. La vicenda è avvenuta il 19 marzo.aver consegnato unin, la ragazza chiede all’insegnante di andare in bagno. Trascorso un lasso di tempo sospetto, la docente chiede ad alcuni collaboratori scolastici di verificare dove si trovasse la. È stato allora che ci si è accorti che la ragazza si era sporta lungo il cornicione della scala ...