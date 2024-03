Andrée Ruth Shammah rapinata in centro | prima il finto abbraccio poi lo scippo e la caduta contro un’auto | così hanno colpito i criminali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Milano, 23 marzo 2024 – Il colpo in via Bocchetto poco dopo le 22 del 31 gennaio. La fuga con la collana strappata alla regista. E il nuovo raid 5 ore dopo a Nolo, con cellulari strappati a due fratelli e arresto in flagranza. La serata da rapinatori seriali di Amin E. e Bader Z., entrambi marocchini di 20 anni, è ricostruita nell'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip Alessandra Di Fazio su richiesta del pm Antonio Cristillo, che sabato mattina ha portato a San Vittore i due giovani nordafricani. La rapina ad: l'aggressione ripresa dalle telecamere L'assalto in via Bocchetto Ecco la ricostruzione dell'accaduto, raccontata nella denuncia della fondatrice del Teatro Franco Parenti e certificata dalle immagini delle telecamere di ...