Andrée Ruth Shammah rapinata in centro a Milano | arrestati i due presunti aggressori | le misero le mani al collo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024), 23 marzo 2024 – A meno due mesi di distanza dalla rapina shock alla regista teatrale milanese,, che aveva anche fatto un amaro post di denuncia sui social, hanno un volto e un nome i due. I due sono stati infatti individuati e. Lo ha comunicato la Questura. Si tratta di due ventenni di origine marocchina, che soni statisu ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di. "L'attività di indagine, condotta dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di- si legge in una nota - ha preso il via a seguito della rapina subita dalla donna lo scorso 31 gennaio 2024 quando le fu sottratta una collana in oro del valore di circa 1.500 ...