Andrea Cerioli parla del matrimonio con Arianna Cirrincione | quando intende farle la proposta

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 23 marzo 2024) In un’intervista per Casa SDL,ha fatto delle importanti rivelazioni in merito al futuro della sua relazione con, dando un clamoroso scoop sul. Fino a qualche anno fa, l’ex tronista di Uomini e Donne non sembrava molto propenso a sposarsi, ma l’essere diventato padre pare aver cambiato il suo punto di vista. Ma vediamo cosa ha rivelato a proposito della. Uomini e Donne:pronto a fare laadLa vita diha preso una direzione inaspettata con l’arrivo della piccola Allegra, portando con sé una nuova prospettiva sul concetto di famiglia e unione. Famoso per le sue posizioni precedentemente scettiche al riguardo, ...