Ancora sangue tra ragazzini | a Cormano un 15enne accoltella alla testa un coetaneo dopo una lite

(Di sabato 23 marzo 2024) Milano –tra giovanissimi,unatrache finisce a coltellate.il caso Roè Volciano, un gravissimo episodio arriva da. I Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno fermato unitaliano e un 18enne marocchino, incensurati, ritenuti responsabili del tentato omicidio di unitaliano, incensurato, avvenuto di ieri sera in via Colombo. Sulla base della ricostruzione dei militari, a seguito di un litigio scoppiato in strada per futili motivi e della successiva rissa, il 18enne avrebbe ceduto alun coltello utilizzato per colpire la vittima al capo e al torace, provocandogli profonde lesioni, per poi scappare. I fermati sono stati portati nel ...